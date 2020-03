Heimische Betriebe und Produzenten sollen in den Mittelpunkt gestellt werden.

Regionale Kulinarik soll hervorgehoben werden © (c) Martin Steinthaler | tinefoto.co

Unter dem Motto „So schmeckt Südkärnten“ startet die Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten eine umfangreiche Kulinarik-Initiative und setzt Südkärntner Gastronomiebetriebe und regionale Produzenten in Szene. Geschäftsführer Robert Karlhofer ruft Restaurants, Buschenschenken, Jausenstationen, Hütten und regionale Produzenten zum Mitmachen auf. Im Rahmen dieser groß angelegten Aktion will man die heimischen Betriebe und Produzenten in den Mittelpunkt stellen und auf die Besonderheiten ihrer Angebote aufmerksam machen.