© Oleksandr Moroz - stock.adobe.co

Wegen einer Baustellenampel auf der B 80 in der Gemeinde Ruden hielt ein 34-jähriger Slowene seinen Pkw am Dienstagnachmittag verkehrsbedingt an. Ein nachkommendes Auto, gelenkt von einem 87-jährigem Mann aus dem Bezirk Völkermarkt, übersah den angehaltenen Pkw und fuhr hinten auf. Dabei wurde der 87-Jährige und ein 46-jähriger Beifahrer im vorderen PKW unbestimmten Grades verletzt. Beide wurden von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht.