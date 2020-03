Facebook

Die Schneepflüge der Straßenmeistereien kamen im Bezirk heuer kaum zum Einsatz © KLZ

Der 1. März gilt auf der Nordhalbkugel der Erde als meteorologischer Frühlingsbeginn. Davon spürten die Mitarbeiter der Winterdienste im Bezirk zuletzt allerdings wenig, denn die Mannschaften waren nach dem Schneefall in der Vorwoche gefordert. Väterchen Frost zog nämlich am Mittwoch kurzfristig über das Jauntal hinweg.

Im Allgemeinen verlief die kälteste Jahreszeit aber sehr gemäßigt. Eisglätte und Schnee waren heuer im Bezirk rar. „Es ist wohl der mildeste Winter seit 40 Jahren“, sagt Peter Skofitsch, der Leiter des Bauamtes der Stadtgemeinde Völkermarkt. Nur zu wenigen Einsätzen rückten die Winterdienstler in diesem Jahr in der Bezirkshauptstadt aus. „Doch dies kann sich in den folgenden Monaten natürlich noch ändern“, weist Skofitsch hin. Auch in den Monaten März und April könne es noch schneien und frieren. Erst am Ende der Winterdienstperiode könne es einen Endbericht geben.