Daniel Zivkovic, Mario Kraiger und Edwin Wiegele wurden für ihr filmisches Schaffen ausgezeichnet. Gepunktet wurde mit dem Heimatkrimi "Still ruht der See" und der Dokumentation "500 Meter Luftlinie".

Edwin Wiegele, Mario Kraiger und Daniel Zivkovic (v. li.) © KK/Privat

„Still ruht der See“ ist der Titel eines Heimatkrimis, der von einem engagierten Völkermarkter Filmteam unter Beteiligung zweier Schulen – Praxis-HAK Völkermarkt und Gymnasium Ravne na Koroškem – sowie des Filmclubs Völkermarkt über zwei Jahre hindurch in Südkärnten realisiert wurde. Der 78-minütige Spielfilm wurde nun bei der diesjährigen Landesmeisterschaft der Kärntner Filmautoren – ausgetragen vom Filmclub Villach – als bester Film beziehungsweise Landesmeister 2020 ausgezeichnet. „Im Namen der gesamten Filmcrew mit über 60 Beteiligten freuen wir uns ganz besonders, dass der enorme Aufwand, den wir über zwei Jahre betrieben haben, von der Jury honoriert wurde“, sagt Regisseur und Hauptdarsteller, der Völkermarkter Daniel Zivkovic. Einen Sonderpreis für die Kameraarbeit gab es für Mario Kraiger. Der Krimi nimmt an der Staatsmeisterschaft Ende Mai in Millstatt teil.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden darüber hinaus die Dokumentation „500 Meter Luftlinie“ des Filmclub-Mitglieds Edwin Wiegele mit Gold ausgezeichnet.