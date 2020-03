Am Freitag und am Samstag fand im Kulturni dom in Bleiburg das 5. Festival der Vielfalt statt. Zahlreiche Besucher nahmen an dieser Veranstaltung, bei der es auch Theateraufführungen gab, teil.

Gruppenbild mit den Migranten aus dem Haus Linde mit Anton Stefitz © Rosina Katz-Logar

Am Freitag und am Samstag fand im Kulturni dom in Bleiburg das 5. Festival der Vielfalt statt. Das Ensemble "Linde" unter der Leitung von Imke Logar-Thiessen stellte am Freitag Schicksale von Migranten auf die Bühne. Die Band "Kernfusion" begeisterte mit einem Rockkonzert. Am Samstag lud die Improtheatergruppe "WiR" aus Graz unter der Leitung von Peter Kutej zu einem Workshop und anschließend zu einer viel beachteten Theateraufführung.