Maria Rozman aus Hof bei Feistritz ob Bleiburg ist am 29. Februar im Schaltjahr 1920 geboren. Mit Angehörigen und Politikern hat das Geburtstagskind angestoßen, das erst 25 "wirkliche" Geburtstage hatte.

In Schaltjahr geboren

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gemeinderat Walter Duller, die Bürgermeister Gottfried Wedenig und Hermann Srienz sowie Gemeindevorstand Franz Ulrich mit dem Geburtstagskind Maria Rozman © Privat

Eine außergewöhnliche Geburtstagsfeier hat am Samstag im Seniorenzentrum Kühnsdorf stattgefunden. Dort feierte nämlich Maria Rozman aus Hof bei Feistritz ob Bleiburg in aller Frische ihren 100. Geburtstag. Nachdem die Jubilarin am 29. Februar im Schaltjahr 1920 geboren ist, hat sie eigentlich nur alle vier Jahre Geburtstag - und würde demnach erst 25 Jahre alt sein.