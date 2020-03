Gallizien„Grüne Schätze für heiße Plätze“ werden gepflanzt

Verein „KEM Südkärnten“ steuert in Gallizien mit dem Pflanzen von Bäumen dem Klimawandel entgegen.

Vor allem Kinder und Schüler pflanzten Bäume © KEM

In ländlichen Siedlungsgebieten wird die Verschattung von versiegelten Flächen und Gebäuden immer wichtiger. Aus diesem Grund hat der Verein „KEM Südkärnten“ in den Gemeinden Ruden, Eisenkappel-Vellach und Globasnitz im Vorjahr eine Bäume-Pflanzaktion für ein günstigeres Klima im Siedlungsraum durchgeführt. Diese Klimawandel-Anpassungs-Maßnahme mit dem Titel „Grüne Schätze für heiße Plätze“ soll nun im Frühjahr auch in der Gemeinde Gallizien fortgesetzt werden.