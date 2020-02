Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Robert Dalmatiner mit seinem Team in Bad Eisenkappel © Privat

Der in Klagenfurt lebende Facharzt für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Robert Dalmatiner, hat seit knapp 25 Jahren eine Kassenordination in Bad Eisenkappel 67. Mit Ende März wird der Mediziner allerdings die Ordination übergeben. „Ich werde die Kassenstelle von Dr. Vogel in Klagenfurt übernehmen. Ich gehe sehr ungern, aber ich lebe in Klagenfurt und so verkürzt sich mein Arbeitsweg sehr“, so Dalmatiner.