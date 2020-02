Facebook

Links: Ines Semprimoschnig und Tanja Sturm (Dritte und Vierte von links) und Milan Logar (rechts) vom Ensemble Linde © Rosina Katz-Logar

Am Freitag und am Samstag geht im Kulturni dom in Bleiburg/Pliberk das fünfte Festival der Vielfalt über die Bühne. Geboten werden Theater, ein Konzert mit der Band „Kernfusion“, ein Workshop und eine Aufführung mit der Grazer Improtheatergruppe „WiR“ sowie eine Jam-Session mit interaktiver Musik und Tanz). Das Festival wird vom Flüchtlingsreferat des Landes Kärnten unterstützt.