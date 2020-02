Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Robert Zambo hat sich auf Reparaturen von Handys spezialisiert © Daniela Grössing

In der Mettingerstraße 13 hat das „City Mobile Service“ eröffnet. Inhaber und Geschäftsführer ist Robert Zambo (43), der auf 25 Jahre Erfahrungen im Elektronikbereich zurückblicken kann. Angeboten werden neue Geräte wie Handys oder Smart Watches und deren Zubehör (Kopfhörer, Schutzhüllen, Aufladegeräte, etc.). Es werden aber auch gebrauchte Geräte angekauft und im Geschäft verkauft. Aktuelle Gebrauchtware wird auf Facebook und später in einem Online-Shop zu sehen sein.