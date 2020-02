Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Bezirk Völkermarkt hat die höchste Pkw-Dichte in Kärnten © Markus Traussnig

Warum sind gerade in Völkermarkt so viele Autos unterwegs? Von 1000 Einwohnern besitzen 689 Personen ein Auto. Damit hat der Bezirk Völkermarkt die höchste Pkw-Dichte in Kärnten. Die wenigsten Autos fahren in Villach: Pro 1000 Einwohner gibt es 598 Pkw. Peter Plaimer, Leiter des Mobilitätsbüros in Völkermarkt, dazu: „Was den Bezirk Völkermarkt von den restlichen Regionen in Kärnten unterscheidet, ist, dass wir ein sehr breites Tal haben. In anderen Talschaften kann der Verkehrsstrang geradlinig durch die Region führen. Dadurch ist eine gute Versorgung mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich. Die große Fläche in Völkermarkt macht den Verzicht auf Zweitautos, häufig sogar Drittautos, schwierig.“