St. Michael ob Bleiburg Ein Konzert für "Kärntner in Not" sorgt für einen Lichtblick

Die Initiative „Lichtblick – Žarek upanja“ lädt am Freitagabend in der Volksschule St. Michael ob Bleiburg zum vierten Benefizkonzert. Teil des Erlöses geht an Brandopfer in Ebriach.