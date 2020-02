Facebook

Unmut über illegale Müllablagerung in Globasnitz © Gemeinde/Facebook

Der Ärger ist groß: In einem Waldstück in Richtung Jaunstein im Gemeindegebiet von Globasnitz/Globasnica haben unbekannte einfach 30 Autoreifen in einem Waldstück entsorgt. „Es kommt schon immer wieder zu illegalen Müllablagerungen, aber in diesem Ausmaß ist das schon ungewöhnlich“, sagt Claudia Wutte von der Gemeinde. Die Entsorgung, für die eigentlich der Reifenbesitzer aufkommen hätte sollen, muss nun die Gemeinde übernehmen.