Wildbiologe Roman Kirnbauer lud zum Vortrag über Biber, Fischotter und Wölfe in Kärnten. Derzeit geht man davon aus, dass ein bis drei Wölfe ständig in Kärnten leben. Einer davon wird seit August 2017 regelmäßig auf der Koralpe und Saualpe gesichtet.

Der Klub der Jagdfreunde Klagenfurt veranstaltete im Kulturni dom Bleiburg einen Vortrag über Biber, Fischotter und Wölfe in Kärnten. Roman Kirnbauer, Wildbiologe des Landes Kärnten, berichtete dabei über die biologischen Grundlagen und das derzeitige Vorkommen dieser Tierarten in der Region. Im Jahre 2009 wurde in Kärnten erstmals nach langer Zeit wieder ein Wolf gesichtet.