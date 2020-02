Der neue Bischof, Josef Marketz, hält Wort und hielt am Faschingssonntag Messe in seiner Heimatpfarre St. Philippen ob Sonnegg.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Freudig wurde der neue Bischof Josef Marketz in seiner Heimatgemeinde begrüßt © Daniel Raunig

St. Philippen ob Sonnegg/Št. Lipš, Sonntag, 9.30 Uhr. Die Sonne versteckt sich noch hinter Wolken. Trotzdem sind ungewöhnlich viele Menschen im kleinen Dorf in der Gemeinde Sittersdorf in Bewegung. Es handelt sich aber nicht um Spaziergänger. Die Dorfbewohner eilen den Hügel hinauf in die romanische Pfarrkirche. Freunde, Nachbarn und Verwandte begrüßen sich freudig. Entdeckt werden aber auch neue Gesichter.