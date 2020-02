Die Völkermarkter Fachwerkstatt für Kärntnernudel präsentiert am 28. Februar die Gibanica-Kärntner-Nudel.

Siegfried Wobak im neuen Restaurant „Kamehl“ in Völkermarkt © Daniela Grössing

Der Mohn steht für Slowenien, der Topfen repräsentiert das Käseland Italien und der Apfel-Nussmix aus Kärnten sorgt für eine erfrischende Süße – die Rede ist von der Gibanica-Kärntner-Nudel. Diese wird am 28. Feburar im „Kamehl“, der Fachwerkstätte für Kärntner Nudel und Mehlspeistapperie, präsentiert. Die Betreiber Siegfried und Doris Wobak möchten damit einen Beitrag zum Jubiläumsjahr 2020 leisten. „Die Gibanica ist unser kulinarischer Beitrag und soll an den früheren K-&-k-Vierfachkuchen erinnern. Eine Kärntner Nudel mit Völker verbindendem Attribut“, so Wobak. Ab 18 Uhr kann die neue Kärntner Nudel verkostet werden.