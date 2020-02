Facebook

Richtig was los ist am Dienstag in der Bezirksstadt Völkermarkt © Markus Traussnig

Stolze 1000 Gratis-Krapfen und eine Maskenprämierung gibt es beim Eberndorfer Faschingsumzug am Faschingsdienstag. Um die närrische Zeit 13.13 Uhr geht es beim Rutar-Markt als Treffpunkt los. Anmeldungen nimmt das Cafe-Bistro „Stifterl“ entgegen. 30 Teilnehmergruppen und viele Schaulustige werden am Umzug teilnehmen. Nicht fehlen darf natürlich das Prinzenpaar Corinna I. (Pirčer) und Lukas I. (Golavčnik).

Griffen. Clown, Prinzessin und Cowboy werden am Faschingsdienstag „Adabei!“ sein, wenn sich wieder Hunderte Narren und Zuschauer für den beliebten Umzug in Griffen einfinden. Los geht es ab 14 Uhr. Treffpunkt für die Gruppe ist der alte Gemeindebauhof. Von dort ziehen die aufwendig geschmückten Wagen durch das Ortszentrum.

Völkermarkt. Der größte Faschingsumzug im Bezirk und der Höhepunkt der fünften Jahreszeit wird mit viel „Blatsch-Blatsch“ in Völkermarkt gefeiert. Pünktlich um 13.30 Uhr startet der Umzug in der Klagenfurter Straße und führt über die Mettingerstraße auf den Hauptplatz. Betriebe aus und rund um Völkermarkt sowie Vereine und auch Privatpersonen sind eingeladen, am Umzug aktiv teilzunehmen. Anführen wird den Zug das Prinzenpaar Katrin und Ben Winkler.

Bleiburg. Keine Narren, aber dafür „Blochzieher“ der Kulturinitiative Bleiburg ziehen am Faschingsdienstag durch die Bleiburger Innenstadt. Die Tradition verlangt, dass die Blochzieher ledigen Frauen und Mädchen ein Bloch überreichen. Die Blochzieher sind in ihrer traditionellen Altknechtbekleidung unterwegs.