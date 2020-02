Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bischof Josef Marketz besucht seine Heimat © GERD EGGENBERGER

Der kommende Sonntag ist ein wichtiger Tag für die Gläubigen der Pfarre Sittersdorf. Diözesanbischof Josef Marketz wird seine Heimatgemeinde besuchen und um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Philippen ob Sonnegg/Št. Lipuš den Gottesdienst gestalten. Musikalisch wird die Messe vom Kirchenchor St. Philippen ob Sonnegg umrahmt.

„Der Bischof hat uns versprochen, dass er seine Heimatpfarre besuchen wird. Nach der Weihe gab es viele Termine, auch in der Fastenzeit wird er nicht so viel Zeit haben. Aber am Sonntag kommt er zu seinen Verwandten und zu seinen Landsleuten“, freut sich Provisor Martin Horvat. Vor der Messe will Marketz am Grab seiner Mutter und am Grab der Priester beten und eine Kerze anzünden. Nach dem Gottesdienst gibt es Gelegenheit für Fotos, bevor man im Gasthof Benetek das Mittagessen einnimmt.