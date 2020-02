Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jana Dovcova in ihrem neuen Brautstudio in Völkermarkt © Zarfl

Die gebürtige Slowakin Jana Dovcova hat in der 10. Oktoberstraße in Völkermarkt, in der Nähe der Handarbeitsstube, ein neues „Brautstudio“ eröffnet. Das Sortiment umfasst neben Brautkleidern und Ballkleidern auch Erstkommunionskleider sowie Taufkleidchen. Angeboten werden diese zum Verleih, Verkauf und zur persönlichen Anfertigung. „Ich möchte mit meinem Laden Frauen glücklich machen und ein perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis mit Schnitt und Details bieten. Kein Wunsch ist unmöglich“, so Dovcova.

Aus diesem Grund bietet sie auch maßgeschneiderte Kleider zum Ausleihen an. Eine Maßanfertigung eines Hochzeitskleides dauert sechs bis acht Wochen. Schleier und Schmuck sind ebenfalls zu finden. Hochzeitskleider sind ab 400 Euro und Abendkleider ab 90 Euro zu erhältlich.

Für März hat sich die Unternehmerin ein besonderes Angebot überlegt: „Die Stylistin Jana Dorkinova kommt in mein Geschäft und bietet den Kunden an vier Tagen eine individuelle Beratung und ein Umstyling an“, so die Betreiberin. Der Preis dafür fängt bei 40 Euro an. Anmeldungen sind erforderlich. Das Brautstudio hat Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr und nach telefonischer Absprache flexibel geöffnet.