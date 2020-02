Am Wochenende eröffnet der 24-jährige Jungunternehmer Freddy Reautschnig sein Lokal „Freddy’s Bar & Grill“ in St. Kanzian. Er führt die „Panorama Klause“ der Großeltern fort.

Freddy Reautschnig bietet amerikanische Spezialitäten an © KK

Gastronom Freddy Reautschnig eröffnet an diesem Wochenende sein Lokal „Freddy’s Bar & Grill“ in St. Kanzian. Seit vier Jahren ist Reautschnig bereits selbstständig. Zuletzt hatte der Jungunternehmer die „20’s Bar“ im Zentrum am Klopeiner See betrieben, die künftig von einem Nachpächter weitergeführt wird. Nun tischt der gelernte Veranstaltungstechniker in der ehemaligen „Panorama Klause“ amerikanisch auf. Somit beseelt der St. Kanzianer das Restaurant seiner Großeltern mit neuem Flair. Auf rund 150 renovierten Quadratmeter gibt es 50 Sitzplätze.

Auf die Verwendung von frischen Produkten legt Reautschnig großen Wert. „Wir verwenden keine Tiefkühlprodukte. Sogar die Burgerbrötchen sowie die Dip-Soßen sind hausgemacht“, informiert der 24-Jährige. Zudem werde gestärkt auf Regionalität gesetzt. Mit diesem kulinarischen Angebot will der Unterkärntner neue kulinarische Akzente setzen. „Die amerikanische Küche verwendet in der Zubereitung andere Gewürze. Das schmeckt man bei uns“, so Reautschnig. Somit habe das Restaurant im Bezirk ein Alleinstellungsmerkmal. „Wir sind nämlich kein Imbiss“, stellt Reautschnig fest.

Freddy’s Bar & Grill Neueröffnung Freitag, den 21. Feber

Öffnungszeiten von Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Küche bis 21 Uhr.

Mittwoch ist Ruhetag.

In den Sommermonaten durchgehend geöffnet. Sitzplätze auch auf der Terrasse

Adresse: Kiefernweg 6, 9122 St. Kanzian am Klopeiner See

Reservierungen werden unter der Nummer 0664/ 99 49544 6 entgegengenommen.

Mehr Infos unter www.facebook.com/freddysklopeinersee

Aber nicht nur Burger, Steak oder Hummer stehen auf der Speisekarte. Auch vegetarische Menüs sowie Cocktails werden serviert. Ein Burger ist ab sieben Euro zu haben.Darüber hinaus plant Reautschnig eine Ausweitung des Lokals. In den Sommermonaten soll die Terrasse eröffnet werden.