Kleine Zeitung +

Nachruf Trauer um beliebten Bergretter aus Griffen

Hubert Kuchernig (56), HTL-Lehrer und Bergretter, wird am Samstag um 11 Uhr am Ortsfriedhof in Griffen beerdigt. Der Bergretter stürzte letzte Woche in Italien beim Eisklettern ab.