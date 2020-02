Der alte Brauch findet nur alle vier Jahre statt. Am Faschingssamtag, 22. Februar, ist es wieder soweit: Der Umzug startet 14 Uhr beim Gemeindeamt in Bad Eisenkappel.

Perchten kehren mit Besen den Winter aus © Zdravko Haderlap

In jedem Schaltjahr, so auch heuer, wird man am Faschingssamstag in Bad Eisenkappel anhand eines Brauchtums daran erinnert, dass es in der Vergangenheit tatsächlich Winter gab. Morgen ist wieder der alle vier Jahre stattfindende Winteraustrieb der Perchtengruppe Bad Eisenkappel angesagt.