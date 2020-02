Nach 56 Jahren wird Bahnhof geschlossen und Ruden vom Bahnnetz genommen. Heißer Disput bei Infoveranstaltung der ÖBB am Dienstag.

Momentan werden schon die Lagerhalle und das Magazin beim Bahnhof Eis-Ruden abgetragen © Hubert Budai

Es ist keine Neuigkeit, dass der Bahnhof Eis-Ruden aufgelassen wird und ab 7. Mai dort nach 56 Jahren Halt künftig die Züge nur durchfahren werden. Am Dienstag luden die ÖBB mit Pressesprecher Herbert Hofer zu einer Informationsveranstaltung in den Pferdehof Roscher in St. Radegund, um über die anstehenden Baumaßnahmen im Bereich Eis zu informieren und den Fahrplan für den bevorstehenden Postbus-Zubringerverkehr zum Bahnhof Bleiburg-Land nach Schließung des Bahnhofes vorzustellen. Und gerade dieser Punkt brachte den vollen Saal kurzzeitig zum Überkochen, sodass es letztlich nur mehr um dieses Thema ging.