Die Literaturwissenschafterin Regina Schaunig ist in ihrer Pension selbst zum Schreiben gekommen. Ein Roman liegt bereits vor, ein zweites Buch ist im Entstehen.

Regina Schaunig schreibt derzeit an ihrem zweiten Roman, der in der Gegenwart spielt © Privat

Gelesen hat Regina Schaunig, aus Ruden stammend, schon als Kind gerne. Es lag also nahe, dass die Unterkärntnerin in Graz und Klagenfurt Germanistik und vergleichende Sprachwissenschaft studierte und darüber hinaus noch in die Philosophie und die Kulturwissenschaft hineinschnupperte. „Eine Zeit lang dachte ich daran, Archäologin zu werden. Aber wirklich interessiert hat mich Literatur“, sagt die 63-Jährige.