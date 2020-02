Facebook

Mit 80.000 Euro Passiva schlitterte die Pizzeria Amaara in der Koschatstraße in Bleiburg in die Pleite. Am Freitag wurde am Landesgericht Klagenfurt über Eigenantrag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Die Aktiva belaufen sich auf rund 4000 Euro. Der Sanierungsplanvorschlag lautet: 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren.