Gemeinden können sich Beteiligung an der Gesamtsanierung der Lippitzbachstraße und Brücke nicht leisten. Abtragung steht bevor.

Die historische Lippitzbachbrücke mit Schloss und Ort Lippitzbach in einer Ansicht vom neuen Talübergang aus © Hubert Budai

Vor zwei Jahren im Mai habe es laut Bleiburgs Bürgermeister Stefan Visotschnig (SPÖ) das letzte Gespräch mit dem zuständigen Verkehrslandesrat Martin Gruber (ÖVP) vor Ort gegeben, um eine Lösung für eine Sanierung der alten Lippitzbachbrücke samt Sanierung des Südteils der Landesstraße in Richtung Bleiburg zu finden. Von vier Millionen Euro Gesamtkosten war damals die Rede. Die Sanierung, der wegen Gefahr in Verzug seit Mai 2018 gesperrten Brücke, würde eine Million Euro kosten. Gruber erklärte damals, das Land sei bereit, die Straße samt Brücke zu sanieren, wenn sich die Gemeinden Bleiburg und Ruden an den Kosten beteiligen würden und setzte bis Ende Dezember 2019 eine Frist.