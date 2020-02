Walter Tonitz, Begründer des "Lindenhof" in Unterburg, starb im Alter von 81 Jahren. Am Freitag wird der bekannte Gastwirt auf dem Ortsfriedhof von St. Kanzian zu Grabe getragen.

Walter Tonitz starb im 82. Lebensjahr © KK

Der Gastronomie in St. Kanzian am Klopeiner See galt seine ganz große Liebe. Jetzt ist Walter Tonitz, Begründer des "Lindenhof" in Unterburg, im Alter von 81 Jahren verstorben.