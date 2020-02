Doch noch nicht ausgeraucht? Die "Compton Lounge" in Kohldorf bietet wieder Shishas an. Der Betreiber Mijat Topalovic meint, ein Schlupfloch gefunden zu haben.

Mijat Topalovic betreibt eine Disco in Kohldorf © Privat

"Lange ist es her! Zu lange! Diesen Freitag heißt es wieder ,Shisha Night‘ im Alcatraz Club“, ist in den sozialen Medien zu lesen. Seit 7. Februar erlaubt Mijat Topalovic, Inhaber der Disco Alcatraz Club in Kohldorf und Gründer der Shisha-Bar „Compton Lounge“, im oberen Stock der Disco, seinen Gästen wieder das Shisha-Rauchen. „Die Lounge ist abgetrennt vom restlichen Lokal. Ich verkaufe dort keine Getränke und kein Essen, daher ist dort das Rauchen erlaubt. Ich habe mich bei der Wirtschaftskammer informiert“, so Topalovic, der seine Shisha-Bar wie berichtet im Vorjahr geschlossen hat.