Heute am Dienstag jährt sich der Geburtstag der Schriftstellerin Milka Hartman aus Loibach zum 118. Mal.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Gedenktafel wurde beim Kulturni dom enthüllt © Privat

Im Gedenken an die Dichterin Milka Hartman aus Loibach wurde am vergangenen Sonntag beim Kulturni dom in Bleiburg/Pliberk eine Gedenktafel enthüllt. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Verband slowenischer Schriftsteller im Rahmen des Großprojektes Schriftstellerweg, der sich quer durch Slowenien bis Kärnten erstreckt. „Das Datum der Enthüllung haben wir bewusst gewählt“, sagte Milan Piko, der Manager des Kulturni dom.