Die neuen Wirte: Hinteregger (links) und Tschinder © Gebeneter

Mehr als drei Jahrzehnteführten die Familien Felfernig und Sima zur Zufriedenheit der Gäste die Weißbergerhütte auf der Saualm in der Gemeinde Klein St. Paul. Seit Anfang dieses Jahres gibt es auf 1610 Metern Seehöhe einen neuen Pächter des beliebten Almwirtshauses. Mit Thomas „Tom“ Hinteregger (44) hat es einen Klagenfurter in die Berge verschlagen. Während sich der Chef um die Gäste kümmert, schwingt Kompagnon Rene Tschinder (41) in der Küche den Kochlöffel.