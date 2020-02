Der Jauntal Radweg bekommt Rastplatz für Radtouristen mit Geopark-„Infopoint“ in Jaunstein. 43.000 Euro werden investiert.

Am Schnittpunkt des R1D mit dem R1F wird demnächst ein „Infopoint“ für Radler errichtet © Hubert Budai

Demnächst wird in Jaunstein in der Gemeinde Globasnitz, wo der Jauntal Radweg R1D mit dem Klopeiner See Radweg R1F zusammentrifft, ein „Radinfopoint“ mit Rastplatz für Radfahrer errichtet. 43.000 Euro Gesamtkosten sind im Finanzierungsplan für das Projekt, das zusammen mit dem Geopark Karawanken/Karavanke konzipiert wurde, vorgesehen.