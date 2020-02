Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Frisörin Isabella Messner in ihrem Studio in Ruden © Daniela Grössing

Isabella Messner (44) hat den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. In ihrem Zuhause in Ruden (Obermitterdorf 73) hat sie einen Friseursalon eröffnet. „Ich war 20 Jahre lang in einem Friseursalon in St. Andrä tätig und habe jetzt Lust darauf, mein eigener Chef zu sein“, so die dreifache Mutter. Ihr Geschäft ist Dienstag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. „Frisuren für Hochzeiten und Feiern mache ich auch außerhalb der Öffnungszeiten“, so Messner, die auch mobil ist und ins Haus kommt. Kontakt: 0650/70 77 541.