Vor 100 Jahren fand die Volksabstimmung in Kärnten statt. Anlässlich des Jubiläums gibt es bei „Uhren Schmuck Winkler“ eine neue Uhr.

Daniel Winkler bietet in seinem Geschäft „Uhren Schmuck Winkler“ am Hauptplatz 28 in Völkermarkt eine "Abstimmungsuhr“ an © Daniela Grössing

Die Geschichte ist für Goldschmied Daniel Winkler gegenwärtig. Schließlich führt er eines der ältesten Geschäfte am Hauptplatz in Völkermarkt. 1896 eröffnete sein Ururgroßvater Ludwig Greiner ein Uhren- und Schmuckgeschäft. Seit 124 Jahren prägt das Geschäft nunmehr das Stadtbild. Auch zur Zeit der Kärntner Volksabstimmung 1920 war das Uhren- und Schmuckgeschäft geöffnet. Um an diese Zeit zu erinnern, designte Daniel Winkler eine „Abstimmungsuhr“.