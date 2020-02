Wirtschaftskonferenz in St. Kanzian Abfall wird immer mehr zum Geschäft

Von der Faser bis zur Kontaktlinse: Bei Wirtschaftskonferenz in St. Kanzian wurden regionale Innovationen für Recycling vorgestellt.

Wirtschaftskonferenz in St. Kanzian

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hochkarätige Vertreter aus der Wirtschaft des Alpen-Adria-Raumes zu Gast in St. Kanzian © Erich Varh

"Die Kunststoff-Branche hat ein schlechtes Image“, stellte Andreas Witschnigg, Leiter für Forschung und Entwicklung in der Firma Kruschitz dar. Umso größer ist jedoch das Potenzial für Unternehmen, die sich mit Recycling, also der Wiederaufbereitung von Rohstoffen, beschäftigen. Schließlich werden nach einer EU-Richtlinie Wegwerfprodukte aus Kunststoff (Wattestäbchen, Lebensmittelverpackungen, Strohhalme etc.) ab 2021 verboten. Angehoben wurde auch die Sammelquote für Plastikmüll, die Österreich nicht erfüllt.