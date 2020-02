Absicht oder Schlamperei?Inserat für Ferienwohnung am Turnersee mit „NS-Originaldiktion“

Wie kam der Kärntner Turnersee zu seinem Namen? NS-Experten bringen bei Polizei in Villach Sachverhaltsdarstellung ein.

Der entscheidende Satz ist am Textende des Inserats zu finden © DÖW/Twitter

Ein Inserat auf einer Internethomepage, in dem eine Ferienwohnung am Turnersee angepriesen wird, hat das Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes (DÖW) auf den Plan gerufen. In der Annonce wird erklärt (siehe Faksimile): „Seinen Namen verdankt der Turnersee einem Zeltlager zur Schulung und Ausrichtung der Führer des Turnerbundes auf das große Ziel, welches 1938 mit der Heimkehr der Ostmark ins deutsche Reich auch erreicht wurde.“