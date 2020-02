Markus Hoffmann und Karl Taibel von der Polizeiinspektion Bleiburg wurden zu einem „Unfall“ gerufen. Als sie am "Tatort" eingetroffen sind, gestand der Autolenker einen Mord.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Ortschaft Aich/Dob war Endstation für den Axtmörder © KLZ/Cik

Markus Hoffmann ist seit 25 Jahren Polizist. 25 Jahre, in denen der stellvertretende Kommandant der Polizeiinspektion (PI) Bleiburg so einiges erlebt hat. Am vergangenen Samstag gab es für Hoffmann und seinen Kollegen Karl Taibel dennoch eine Premiere.