Bei Auftaktveranstaltung zu „CarinthiJa 2020“ schilderten in Schwabegg/Žvabek Zeitzeugen aus Kärnten und Slowenien ihre Erlebnisse: auf berührende und ehrliche Art und Weise.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Krop, Glawisch-nig, Perovnik, Zalesnik, Srienz, Logar, Pinter, Bürgermeister Gerhard Visotschnig, Pucker, Fritz, Grilc und Vizebürgermeister Karl Pölz (von links) beim Erzählerabend © Privat

"Das Leben an der Grenze“ war Thema eines Erzählerabends des slowenischen Kulturvereins Drava am vergangenen Freitag im voll besetzten Kulturhaus Hiša kulture in Schwabegg/Žvabek. Mit dieser Veranstaltung wurde der umfangreiche Kärntner Veranstaltungsreigen im Jubiläumsjahr „CarinthiJa 2020“ würdevoll eingeleitet.