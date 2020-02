Kleine Zeitung +

Benefizkonzert Familie aus Völkermarkt wurde mit Spende unterstützt

Durch das Benefizkonzert „Mit Pauken und Trompeten“ in Völkermarkt kamen 2600 Euro zusammen. Diese Summe wurde nun an Sarah Gödl (5) übergeben, die an einer genbedingten Stoffwechselerkrankung leidet.