In eine Völkermarkter Firma wurde Sonntagnacht eingebrochen. Autoreifen im Wert von mehreren tausend Euro und Bargeld wurden gestohlen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Rainer Jensen

Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht von Sonntag, den 2. Februar auf Montag in einer Firma in Völkermarkt ein. Der Tathergang muss zwischen 20.30 und 7.15 Uhr stattgefunden haben. Sämtliche Räume des Unternehmens wurden durchwühlt.