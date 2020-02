Facebook

Rund eine Million Euro fließt in die Sanierung der Stauseebrücke in Völkermarkt © Markus Traussnig

Das Straßenbauprogramm des Landes Kärnten umfasst im heurigen Jahr mehr als 250 Baumaßnahmen. Rund 35 Millionen Euro fließen in die Erneuerung von Straßen, Radwegen und Brücken. „In Kärnten ist in den vergangenen Jahren viel zu wenig in die Straßeninfrastruktur investiert worden, daher habe ich dafür gekämpft, dass das Baubudget sukzessive erhöht wird“, verweist Landesrat Martin Gruber (ÖVP) auf „das höchste Straßenbaubudget seit mehr als zehn Jahren“.

Rund zwei Millionen Euro verbaut das Land Kärnten heuer im Bezirk Völkermarkt. „Insgesamt sind neun Baumaßnahmen geplant“, sagt Gruber. Mit der Sanierung der Draubrücke Völkermarkt rollt voraussichtlich ab Juni ein echtes Großprojekt an. Bei der 1958 errichteten Stauseebrücke werden die Fahrbahn saniert und die Fahrbahnübergänge erneuert. Zusätzlich muss ein schadhaftes Brückenfeld abgetragen und neu errichtet werden. Zur Umsetzung dieser Maßnahmen ist eine Totalsperre der Brücke über den Völkermarkter Stausee in den Sommerferien erforderlich. „Die Draubrücke in Völkermarkt ist eine wichtige Verkehrsader im Unterkärntner Raum. Mehr als 11.000 Fahrzeuge überqueren die Brücke jeden Tag, daher ist es für sie und die gesamte Region wichtig, dass wir die Generalsanierung der Brücke zügig umsetzen“, betont Gruber. Kostenpunkt: rund eine Million Euro.

Die größten Baulose Draubrücke Völkermarkt. Sanierung ab voraussichtlich Juni, mit Totalsperre in den Sommerferien. Kosten: rund eine Million Euro.

Seeberg Straße (B 82). Fortsetzung der Sanierung des Abschnittes Steinbruch bis Mittertrixen. Kosten: 250.000 Euro

Luscha Straße (L 130). Sanierung zwischen der Ortschaft Leppen und der Abzweigung Kärntner Straße bei Bad Eisenkappel ab voraussichtlich März. Kostenpunkt: 150.000 Euro.

Packer Straße (B 70). Mitsanierung der Ortsdurchfahrt im Zuge der Neugestaltung des Griffner Ortskerns durch die Gemeinde. Kosten: 110.000 Euro

. Voraussichtlich ab Mai wird im Bereich der Ortschaft Mittertrixen ein rund 800 Meter langes Teilstück saniert. Die Kosten für das Straßenbauprojekt belaufen sich auf rund 110.000 Euro.