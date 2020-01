Bei der „Stunde der Wintervögel“ wurden in Kärnten mehr Piepmatze gezählt als im übrigen Österreich. Sperlinge sind Sieger. Die Kohlmeise landete im Bezirk auf dem dritten Platz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

1202 Exemplare des Spatzen wurden in Unterkärnten bei der Beobachtung registriert © Birdlife

Kärnten ist anders! Während bei der diesjährigen „Stunde der Wintervögel“ der Vogelschutzorganisation BirdLife Anfang Jänner in österreichischen Gärten im Durchschnitt 30 Piepmatze an den Futterhäuschen gezählt wurden, waren es in Kärnten im Schnitt 39.