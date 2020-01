Am Samstag findet in Bad Eisenkappel wieder der Brauch des Kirchleintragens statt. Treffpunkt ist um 18 Uhr bei der alten Volksschule. In der Schule werden Wochen vor dem Ereignis die Kirchlein aus Papier, Pappe und Holz gebastelt.

In Bad Eisenkappel wird am Samstag wieder der alte Brauch des Kirchleintragens durchgeführt © Weichselbraun

Am Vorabend von Maria Lichtmess, also am 1. Februar, erweckt man in Bad Eisenkappel/Železna Kapla alljährlich einen alten Brauch zum Leben. Das Kirchleintragen geht auf ein schlimmes Hochwasser im Spätmittelalter zurück. Damals überschwemmte die Vellach den Ort. Lediglich die höher gelegene Kirche Maria Dorn wurde von den Fluten nicht erfasst und bot den Bewohnern Schutz.