Visualisierung des geplanten Badehauses © KK/KRAINZ

Die finalen Weichen für das dritte Kärntner Badehaus am Klopeiner See wurden nun auch in der Generalversammlung der Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten GmbH gestellt. Am vergangenen Montag wurde über die Beteiligung der Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten GmbH als Kommanditistin der noch zu errichtenden Badehaus St. Kanzian Errichtungs-GmbH & Co KG abgestimmt.