Michaela Bürger (40) aus St. Kanzian gründete mit 100 Euro und zwei Stricknadeln ein Modelabel in Paris.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Michaela Bürger aus St. Kanzians designt Strick-Pullis mit grafischen Motiven © Privat

"Wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt, dann wäre ich mit Anfang 20 nicht nach Paris gegangen. Ein härteres Pflaster hätte ich mir wohl nicht aussuchen können“, sagt Michaela Bürger (40) aus St. Marxen. Etwas Glück gepaart mit viel Ehrgeiz verhalfen der Unterkärntner Designerin aber schließlich zum Erfolg. Ihre bunten Strick-Pullover mit grafischen Motiven werden mittlerweile in mehr als 50 Boutiquen weltweit verkauft, darunter Japan, Taiwan, Seoul, Hongkong, China, Japan und den USA. Gerade im asiatischen Raum herrscht eine große Nachfrage nach ihren Strick-Unikaten. Auch das MAK, das Museum für angewandte Kunst in Wien, hat kürzlich angefragt. Bürgers Stücke werden bei der kommenden Ausstellung „Show off“ rund um österreichische Designer gezeigt. Die Schau kann ab dem 14. Februar bis zum 12. Juli besucht werden. Michaela Bürger aus St. Kanzian Foto © Privat