Das Jahr 2019 gilt als schwierigstes Jahr für die Forstwirtschaft in Kärnten seit Langem © Varh

Einen Schlagabtausch gab es beim diesjährigen Bezirkswaldbauerntag in der Landwirtschaftlichen Fachschule Goldbrunnhof zwischen Rohstofflieferanten und Holzindustrie. Der Forstausschussobmann der Landwirtschaftskammer Kärnten, Werner Mattersdorfer, fasste 2019 als schwierigstes Jahr für die Kärntner Forstwirtschaft zusammen. „Manche Forstwirte konnten 2019 mit den Erträgen aus der Forstwirtschaft nur die Sozialversicherung und im Idealfall die Aufforstungen bezahlen“ schilderte Mattersdorfer die prekäre Situation.

„Aufgrund des hohen Schadholzanfalles sind seit 2014 die Rundholzpreise, trotz guter Konjunktion, kontinuierlich gesunken. Im Vergleich dazu haben Österreichs sieben größte Holzindustriebetriebe steigende Gewinne erzielt“, gab der Obmann des Forstausschusses eine Auflage für das folgende Referat der Kärntner Holzindustrie.

Markus Schmölzer von Hasslacher Norica Timber konterte postwendend: „Die Gewinne werden von der Weiterverarbeitung erzielt, ein Ergebnis der Weiterentwicklung vom reinen Sägewerk zum Holzverarbeiter.“ Schmölzer zeigte sich auch bestürzt, dass 2019 bereits das zweite Jahr in Folge ist, in dem in Österreich über 50 Prozent des Holzeinschlages Schadholz ist.

Zahlen Schadholzanfall im Bezirk Völkermarkt 2019:

Windbruch: 46.500 Festmeter (fm)

Borkenkäfer: 44.450 fm

Schneebruch: 2.000 fm

Sonstige Schäden: 700 fm

Durchschnittlicher Holzvorrat je Hektar in Kärnten: 382 Vorratsfestmeter

Im Norden Österreichs, wo der Borkenkäferholzanfall noch höher ist, wurden von den Sägewerken im Sommer zeitweise 80 bis 90 Prozent Schadholz eingeschnitten. Folglich haben auch die Schnittholzpreise seit dem zweiten Halbjahr 2018 nachgegeben.. Schmölzer, als Vertreter eines der größten Sägewerke im Süden Österreichs, informierte die spärlich erschienenen Waldbesitzer, dass in Kärnten derzeit im österreichweiten Vergleich „Spitzenrundholzpreise“ erzielt werden. Auf Tiefstand ist die Preissituation in Deutschland und in der tschechischen Republik, die noch mehr von Borkenkäfern aufgrund der extremen Trockenheit betroffen sind. Der Landesobmann des Kärntner Waldverbandes,, bezog sich in seinen Ausführungen auf die Situation im Unterkärntner Raum: „Der Preisrückgang war in dieser Region nicht so stark wie in Oberkärnten.“ Er appellierte an die Waldbesitzer, die derzeitige stabile Preissituation zu nützen, ehe es im Sommer wieder zu einer befürchteten Preissenkung aufgrund von Borkenkäferschadholz kommt.Abschließend ging, Leiter des Forstreferates in der LK Kärnten, auf die Ergebnisse der Waldinventur ein.