Ein Metalltechnik-Lehrling stellt dem Schüler seinen Beruf vor © BBOK

"Was nun?“ Diese Frage nach der beruflichen Zukunft stellt sich spätestens 14-Jährigen vor dem Abschluss der achten Schulstufe. Deshalb organisierte die Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten zum zehnten Mal am Mittwoch und Donnerstag einen Nachmittag der offenen Tür bei Kärntner Betrieben. In allen Bezirken beteiligten sich 160 Firmen an der „Berufsspionage“ – vom Kleinbetrieb bis zum international tätigen Konzern. Im Bezirk Völkermarkt konnte man sich ein Bild von der Drogerie dm sowie von den Firmen Eder Blechbau, EVA, Fischer Edelstahlrohre, Hilfswerk, Kohlbach, Mahle, Pro El Kosmetik, Plankenauer, Rotem Kreuz, Seniorenzentrum und Sinnex machen. Rund 1400 Teilnehmer nutzten quer durch das Bundesland die Gelegenheit, sich über 100 unterschiedliche Berufe zu informieren und diese auch auszuprobieren.