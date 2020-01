Facebook

Das Oktet Suha beim Konzert im Čankar-Center in Laibach © KK/Oktet Suha

Das Oktet Suha kann auf ein bewegtes Kulturjahr 2019 zurückblicken. Ein Höhepunkt waren fünf Konzerte in der nordfranzösischen Region Grand Est und beim internationalen Festival „Mines en Choeurs“. Große Auftritte hatten die Sänger auch im Čankar-Center in Laibach, beim Singen unter dem Lindwurm vor 2000 Zuhörern in Klagenfurt, bei der „Klingenden Sommernacht“ im Stift Eberndorf sowie beim Festival „Pod lipo“ (unter der Linde) im slowenischen Šentanel. Den Jahresabschluss machte ein stimmiges Adventkonzert in der Markuskirche in Wolfsberg zugunsten Kärntner in Not.