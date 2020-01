Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Schmalspurbahn „Vike“ im Bahnhof Eisenkappel 1930. Die Aufschrift am Haus war zweisprachig © SUTTON VERLAG

Am 10. Oktober 1920, also vor hundert Jahren, erlebte Kärnten mit der Volksabstimmung einen der denkwürdigsten Tage in seiner mannigfaltigen Geschichte. Heuer wird dieses Jubiläum über viele Monate hinweg im Rahmen der CarinthiJa mit zahlreichen Veranstaltungen gefeiert. In den Hintergrund treten wird dabei naturgemäß ein Kärnten, das in den vergangenen hundert Jahren ebenfalls das Leben und den Alltag der Menschen in Unterkärnten mitbestimmt und geprägt hat.