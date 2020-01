Seit 2015 haben 50 Hausbesitzer in Völkermarkt einen Pool errichten lassen. Insgesamt gibt es damit 720 Swimmingpools – zumindest jene, die gemeldet wurden.

Der Sprung ins kühle Nass polarisiert © Leserreporter Zinser

Pool oder nicht Pool? Wie in der Kleinen Zeitung vor einer Woche berichtet, transportierte die Stadtfeuerwehr Völkermarkt 2019 rund 460.000 Liter Wasser, um Pools in der Peripherie von Völkermarkt zu befüllen. In jenen Gebieten, wo das öffentliche Wassernetz nicht mehr hinreicht und wo die Wasser-Hochbehälter sonst leerlaufen würden. Zum Artikel haben Leser einige Fragen gestellt. Wir haben nachgehakt und versucht Antworten zu finden.