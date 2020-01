Bericht der Brandgruppe des Landeskriminalamtes Kärnten ist fertig: Technischer Defekt an einer Elektroleitung führte am Donnerstag zum Feuer auf einem Bauerhof in Ebriach.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Durch den Brand wurde die Familie mit einem Schlag obdachlos © Georg Bachhiesl

In einem Nebengebäude eines Bauernhofes in Ebriach in der Gemeinde Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela brach in den frühen Morgenstunden des Donnerstags ein Brand aus. Die Flammen griffen bereits auf das Wohnhaus über. Das Paar, das das abgelegene Gehöft in 800 Meter Seehöhe bewirtschaftet, alarmierte kurz nach 5.30 Uhr die Feuerwehr.